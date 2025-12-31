Pic of the Day; Kateryna Ruban appears On Cover of Edition 120 – The New year 2026 Edition

31/12/2025 autobabes_iMag Autobabes Models, Latest News, Pic of the Day 0

Appearing in Edition 120 – The New Year 2026 Edition

CoverModel
– Kateryna Ruban –
Kateryna Ruban! Autobabes.com.au Edition 120

 

 

<< Previous                                               

________________________________________________________________

See more of Kateryna in and Edition 120 – The New Year 2026 Edition.

Follow Kateryna on INSTAGRAM

 ______________________________________________________________

To purchase Edition 120, Click Below;

Edition 120 - The New Year 2026 Edition

Edition 120 – The New Year 2026 Edition

Autobabes Edition 120 – January / February 2026Cover girl: Kateryna Ruban, Feature girls: Kazumi and Ariadne Zane features include: NASCAR, F1 Grand Prix, autobabes AutoMart, Capricorn 01 Zagato, Toyota GT GR3, Audi R26 Concept, Lexus LFA Concept, Bentley SuperSports, Lamborghini Temeriario,…

Find out more on MagCloud

________________

Model
Kateryna Ruban
________________

StarSign
Sagittarius
________________

Country of Origin 
Ukrainian
________________

Career Highlights
My first appearance in autobabes Magazine.
________________

Favorite Car
My favourite car is the Ferrari 250 GTO. It is a legendary and timeless classic!
 ________________

If we could give you anything at all
If I could have anything, I would choose the chance to be published again in your magazine with retro cars.

 ________________

Likes
Photoshoots with Cars and Bikes!
 ________________

Dislikes
Bad Manners.  ________________

Greatest Ambition 
My ambitions are about living a beautiful, free life, expressing myself, and growing in modeling.
________________

Appears in
Cover Model, Edition 120

________________

 

 

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*