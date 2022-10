– Appearing in Edition 100 – The SuperCar Glamour Edition CoverGirl

– La Sirena 69 –

La Sirena 69 ! – AutoBabes.com.au Edition 100

Model

La Sirena 69 (Antonella Alonso)

________________ StarSign

Gemini

________________ Country of Origin

Venezuela

________________ Career Highlight

2020 AVN nomination, 2021 Penthouse Pet of the Month, PlayboyPlus

________________ If you were a car

A classic muscle car

________________ Favourite Car

Porsche Carrera !

________________ Favourite Quote

“Viva no existas” (Spanish) meaning “Live don’t just exist!”

________________ Likes

Dogs & Swimming !

________________ DisLikes

Bad weather !

________________ Greatest Ambition

To continue in the adult industry and modelling.

Edition 100 FeatureGirl

