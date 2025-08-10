Pic of the Day ; Mia Dolce Features in Edition 117 – The Winter Swimsuit Edition

    –  Appearing in Edition 117 – The Winter Swimsuit Edition 

FeatureGirl
– Mia Dolce –
Mia Dolce ! – AutoBabes.com.au Edition 117

 

________________________________________________________________

See more of Mia in Edition 116 and Edition 117

Also see Mia’s career launch in plAIboy Magazine – Issue 4

 

________________________________________________________________

 

________________

Model
Mia Dolce
________________

StarSign
Virgo
________________

Country of Origin
Naples, Italy
________________

Career Highlight
plAIboy Magazine, autobabes Edition 116, autobabes Edition 117 and working some of the best bars across the Greek Isles, Italy and Monaco.
________________

Favorite Car
Lamborghini Huracán STO!
________________

Best travel location 
Monaco when the F1 is in town!
________________

Romance
Tall, Dark and Handsome! James Bond! Where are you? 🙂
________________

Likes
Sexy Bikinis!
________________

Dislikes
Judgement!
________________

Greatest Ambition
I’m passions have included fashion and hospitality. I want to tend at the hottest bars in the world.
________________

Appears in
Feature Model, Edition 116 and Edition 117
_________________

